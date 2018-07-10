В Киеве сегодня до +27°, без осадков

08:30, 10 июля 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 июля, в Киеве без осадков, температура до +27°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 1,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

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