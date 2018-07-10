Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +33° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).
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Погода в Украине
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Винница+26°... +16°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+32°... +19°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+33°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+32°... +19°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+24°... +12°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+25°... +13°
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Харьков+29°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 60 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:52
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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