В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°

17:00, 9 июля 2018
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Вечером в столице до +24°.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com
Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 июля, в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 1,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

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