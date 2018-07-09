В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°

Вечером в столице до +24°.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 июля, в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 1,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

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