В Украине завтра практически без осадков, на юге жара до +33° (видеопрогноз)
Местами дожди ожидаются в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).
Прогноз погоды в Украине на вторник, 10 июля
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Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+31°... +18°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+31°... +17°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+31°... +20°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+25°... +17°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 56 %
Давление: 761 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:52
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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