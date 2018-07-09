В Украине завтра практически без осадков, на юге жара до +33° (видеопрогноз)

16:30, 9 июля 2018
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Местами дожди ожидаются в центре страны.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).

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