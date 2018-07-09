На реках Украины ожидается повышение уровней воды
К повышению уровней воды приведут сильные дожди.
Сегодня, 9 июля, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +33°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 6 июля. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.
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