На реках Украины ожидается повышение уровней воды

15:20, 9 июля 2018
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К повышению уровней воды приведут сильные дожди.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 9 июля, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +33°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 6 июля. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.

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