Аномальная жара на планете побила все рекорды и приближается к Украине (видео)

Очередное рекордно жаркое лето принесло с собой немало опасностей.

Это лето во всем мире выдалось аномальным. Сразу в нескольких точках планеты побиты температурные рекорды. Невыносимо жарко не только в Африке, но даже в Северной Сибири и Канаде.

В обычно холодной Канаде в этом году экстремально жаркое лето. На улице +34 по Цельсию, но из-за высокой влажности ощущаются все 40 градусов тепла. За полтора месяца от перегрева погибли 54 канадцев.

В Сибири температура поднялась до +33, это на 10 градусов выше климатической нормы. Сильная жара и в Калифорнии – даже для такого жаркого штата +41 уже слишком. Вследствие этого вспыхивают лесные пожары. В Японии от перегрева погибли трое человек, еще свыше 3500 находятся в больницах.

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Во многих британских городах зафиксирована рекордная для этих мест температура. В СМИ сообщалось о деформированных от жары рельсах и расплавленных крышах домов британцев. Через сумасшедшую жару в Австралии 50 машин застряли в расплавленном асфальте.

От перегрева страдают жители даже таких жарких стран как Израиль и Алжир – столбик термометра там не опускается ниже +51.

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Возвращается жара и в Украину. В северных регионах синоптики обещают +30 и выше, в южных - все 40 градусов тепла. А вот в Карпатах ожидается дождь. Сухая солнечная погода в стране будет чередоваться с осадками вплоть до конца лета.