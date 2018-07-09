Аномальная жара на планете побила все рекорды и приближается к Украине (видео)
Очередное рекордно жаркое лето принесло с собой немало опасностей.
Это лето во всем мире выдалось аномальным. Сразу в нескольких точках планеты побиты температурные рекорды. Невыносимо жарко не только в Африке, но даже в Северной Сибири и Канаде.
В обычно холодной Канаде в этом году экстремально жаркое лето. На улице +34 по Цельсию, но из-за высокой влажности ощущаются все 40 градусов тепла. За полтора месяца от перегрева погибли 54 канадцев.
В Сибири температура поднялась до +33, это на 10 градусов выше климатической нормы. Сильная жара и в Калифорнии – даже для такого жаркого штата +41 уже слишком. Вследствие этого вспыхивают лесные пожары. В Японии от перегрева погибли трое человек, еще свыше 3500 находятся в больницах.
В Канаде жертвами аномальной жары стали 34 человека (видео)
Во многих британских городах зафиксирована рекордная для этих мест температура. В СМИ сообщалось о деформированных от жары рельсах и расплавленных крышах домов британцев. Через сумасшедшую жару в Австралии 50 машин застряли в расплавленном асфальте.
От перегрева страдают жители даже таких жарких стран как Израиль и Алжир – столбик термометра там не опускается ниже +51.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Возвращается жара и в Украину. В северных регионах синоптики обещают +30 и выше, в южных - все 40 градусов тепла. А вот в Карпатах ожидается дождь. Сухая солнечная погода в стране будет чередоваться с осадками вплоть до конца лета.
Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+31°... +17°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+26°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+25°... +16°