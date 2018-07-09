В Китае более 300 тысяч человек пострадали от наводнений

13:59, 9 июля 2018
6
0

Один человек погиб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Более 300 тысяч человек в китайской провинции Цзяньси пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)

Всего за сутки в провинции выпало 46,3 мм осадков, местами показатели превышали 100 мм, передает Xinhua

Отмечается, что по неполной статистике провинциального штаба по борьбе с наводнениями, от наводнений страдают 210 волостей 24 уездов. Было затоплено 28,22 тысяч га посевов, разрушено 93 постройки. 19,7 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в безопасные места. В поселке Лисюй погиб один человек.

Напомним, больше 100 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На реках Украины ожидается повышение уровней воды На реках Украины ожидается повышение уровней воды
Аномальная жара на планете побила все рекорды и приближается к Украине (видео) Аномальная жара на планете побила все рекорды и приближается к Украине (видео)
Число жертв наводнений в Японии превысило 100 человек Число жертв наводнений в Японии превысило 100 человек
В Украине сегодня без осадков, на юге до +33° В Украине сегодня без осадков, на юге до +33°
Завтра в Украине удержится жара, вероятны кратковременные дожди (карта) Завтра в Украине удержится жара, вероятны кратковременные дожди (карта)
Локальные дожди и "красивое небо": синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине Локальные дожди и "красивое небо": синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
Число жертв аномальной жары в Канаде превысило полсотни человек Число жертв аномальной жары в Канаде превысило полсотни человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
760 мм
1.6 м/с
2 %
Лента новостей