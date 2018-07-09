В Китае более 300 тысяч человек пострадали от наводнений
Один человек погиб.
Более 300 тысяч человек в китайской провинции Цзяньси пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.
Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)
Всего за сутки в провинции выпало 46,3 мм осадков, местами показатели превышали 100 мм, передает Xinhua.
Отмечается, что по неполной статистике провинциального штаба по борьбе с наводнениями, от наводнений страдают 210 волостей 24 уездов. Было затоплено 28,22 тысяч га посевов, разрушено 93 постройки. 19,7 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в безопасные места. В поселке Лисюй погиб один человек.
Напомним, больше 100 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии.
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