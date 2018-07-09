Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

Местами ожидаются до +34°.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.

В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +23°...+31°.

Прогноз на 9 июля / УНИАН

Во вторник, 10 июля, в Украине местами практически без осадков. На юге до +33°.

Прогноз на 10 июля / УНИАН

В среду, 11 июля, местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге и востоке - до +34°. В остальных регионах до +30°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

В четверг ожидаются дожди с грозами. Ночью по стране +15°…+23°, днем на юге и востоке до +34°.

Прогноз на 12 июля / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. На востоке до +33°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН

14 и 15 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +24°...+33°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине от +23° до +30°.

Прогноз на 14 июля / УНИАН

Прогноз на 15 июля / УНИАН

Народный прогноз

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику. 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).

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11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает. 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел. 15 июля — Фотия. Если появились желтые листья на деревьях — на раннюю осень и зиму.

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