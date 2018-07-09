Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Местами ожидаются до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.
В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +23°...+31°.
Во вторник, 10 июля, в Украине местами практически без осадков. На юге до +33°.
В среду, 11 июля, местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге и востоке - до +34°. В остальных регионах до +30°.
В четверг ожидаются дожди с грозами. Ночью по стране +15°…+23°, днем на юге и востоке до +34°.
В пятницу пройдут дожди. На востоке до +33°, в остальных регионах до +32°.
14 и 15 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +24°...+33°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине от +23° до +30°.
Народный прогноз
9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику. 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).
В Украине сегодня без осадков, на юге до +33°
11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.
12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает. 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.
14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел. 15 июля — Фотия. Если появились желтые листья на деревьях — на раннюю осень и зиму.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+31°... +17°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +20°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+26°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+25°... +15°