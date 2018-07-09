Число жертв наводнений в Японии превысило 100 человек
Погибли 104 человека.
Больше 100 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии.
Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)
Также десятки числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
На данный момент известно о 104 погибших, больше всего жертв в префектуре Хиросима - 42 человека. Более 50 человек числятся пропавшими без вести в префектурах Хиросима и Эхимэ. Согласно прогнозам, число погибших увеличится.
Для проведения спасательных работ японское правительство направило около 73 тысяч человек и 70 вертолетов. В специальные центры эвакуировали около 23 тысяч человек.
От ливней и наводнений в Японии погибли по меньшей мере 94 человека
Ранее сообщалось о 81 погибшем.
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