Число жертв наводнений в Японии превысило 100 человек (видео)

10:41, 9 июля 2018
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Погибли 104 человека.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Больше 100 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии.

Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)

Также десятки числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

На данный момент известно о 104 погибших, больше всего жертв в префектуре Хиросима - 42 человека. Более 50 человек числятся пропавшими без вести в префектурах Хиросима и Эхимэ. Согласно прогнозам, число погибших увеличится.

Для проведения спасательных работ японское правительство направило около 73 тысяч человек и 70 вертолетов. В специальные центры эвакуировали около 23 тысяч человек.

Ранее сообщалось о 81 погибшем.

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