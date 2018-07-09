Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохраняется в шести областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 9 июля, в шести областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +33°.