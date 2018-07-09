Сегодня в Киеве до +25°, без осадков
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.
Жара по всему миру бьет температурные рекорды
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер южный и юго-западный, до 2,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:10.
Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+31°... +18°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+30°... +20°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+26°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 17 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 51 %
Давление: 761 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:52
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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