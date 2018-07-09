Сегодня в Киеве до +25°, без осадков

Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер южный и юго-западный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

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