Сегодня в Киеве до +25°, без осадков

08:30, 9 июля 2018
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.

Жара по всему миру бьет температурные рекорды

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер южный и юго-западный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

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