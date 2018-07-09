В Украине сегодня без осадков, на юге до +33°

08:15, 9 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

Жара по всему миру бьет температурные рекорды

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с поряснениями Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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