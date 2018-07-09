Наводнения в Японии: количество жертв возросло до 81

Кроме того, пропавшими без вести числятся 92 человека.

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Жертвами проливных дождей и оползней в Японии стали уже 81 человек.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После эвакуации 2 тысяч жителей города Курашики, которое пострадало больше всего, десятки людей до сих пор остаются пропавшими без вести, говорится в сообщении.

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По информации СМИ, обязательная эвакуация объявлена для почти 2 миллионов людей, их предупредили об опасности сильных ливней и оползней.

Напомним, утром, 8 июля, сообщалось, что количество жертв в результате наводнения в Японии увеличилось до 76 человек. Кроме того, пропавшими без вести числятся 92 человека. Большая часть из них находилась на территории префектуры Хиросима.