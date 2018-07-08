Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)
Планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.
В Японии погибли не менее 70 человек и десятки остаются пропавшими без вести после того, как проливные дожди вызвали массовые наводнения и оползни в Западной Японии.
Число жертв аномальной жары в Канаде превысило полсотни человек
Как сообщает KYODO NEWS, спасатели расширили свой поиск тех, кто пропал без вести, и для этого привлекли 54 тысячи сотрудников полиции, пожарных ведомств, Сил самообороны и береговой охраны Японии.
Отмечается, что планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+30°... +16°
-
Житомир+25°... +15°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+26°... +14°
-
Львов+23°... +13°
-
Николаев+31°... +18°
-
Одесса+28°... +19°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +13°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+24°... +14°
-
Харьков+28°... +16°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+26°... +16°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 62 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:51
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей