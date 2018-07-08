Масштабные наводнения в Японии - уже погибли 70 человек (фото)

Планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.

Иллюстрация REUTERS

В Японии погибли не менее 70 человек и десятки остаются пропавшими без вести после того, как проливные дожди вызвали массовые наводнения и оползни в Западной Японии.

Читайте также Число жертв аномальной жары в Канаде превысило полсотни человек

Как сообщает KYODO NEWS, спасатели расширили свой поиск тех, кто пропал без вести, и для этого привлекли 54 тысячи сотрудников полиции, пожарных ведомств, Сил самообороны и береговой охраны Японии.

Отмечается, что планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.