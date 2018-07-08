Завтра в Украине удержится жара, вероятны кратковременные дожди (карта)
По словам синоптика, в целом в Украине 9 июля температурные отметки поднимутся до +25...+30 градусов.
Погода в Украине в понедельник, 9 июля, будет жаркой и по-настоящему летней. Почти по всей территории – вероятны кратковременные дожди.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"Периодические, локальные дожди завтра – на западе, севере и в Винницкой области. Юг, восток, большинство центра, в дневные часы – Волынь, Ровенщина – без осадков", – подчеркивает метеоролог.
По словам Диденко, в целом в Украине 9 июля температурные отметки поднимутся до +25...+30 градусов.
В частности, на востоке и юге до +33. А вот в западных регионах до +23...+27 градусов.
В Киеве воздух прогреется до +27...+28 градусов. Столицу днем может оросить кратковременный дождь с грозой.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, пройдут дожди с грозами (карта)
Прогноз погоды на понедельник, 9 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +28...+30
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+30°... +16°
-
Житомир+25°... +15°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+26°... +14°
-
Львов+23°... +13°
-
Николаев+31°... +18°
-
Одесса+28°... +19°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +13°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+24°... +14°
-
Харьков+28°... +16°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+26°... +16°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+25°... +16°