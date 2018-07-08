Завтра в Украине удержится жара, вероятны кратковременные дожди (карта)

По словам синоптика, в целом в Украине 9 июля температурные отметки поднимутся до +25...+30 градусов.

Завтра в Украине удержится жара / фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 9 июля, будет жаркой и по-настоящему летней. Почти по всей территории – вероятны кратковременные дожди.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"Периодические, локальные дожди завтра – на западе, севере и в Винницкой области. Юг, восток, большинство центра, в дневные часы – Волынь, Ровенщина – без осадков", – подчеркивает метеоролог.

По словам Диденко, в целом в Украине 9 июля температурные отметки поднимутся до +25...+30 градусов.

В частности, на востоке и юге до +33. А вот в западных регионах до +23...+27 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +27...+28 градусов. Столицу днем может оросить кратковременный дождь с грозой.

Прогноз погоды на 9 июля / фото Укргидрометцентр

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Прогноз погоды на понедельник, 9 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +28...+30

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27