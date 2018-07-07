Проливные дожди в Японии: погибли 49 человек, еще 48 пропали без вести (фоторепортаж)
Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней.
Количество погибших в результате дождей в Японии выросло до 49 человек.
Об этом сообщает телеканал NHK. Спасателям удалось найти 5 живых. Все найденные пока что без сознания. Ещё 48 человек считаются пропавшими без вести.
Жертвами ливней в Пакистане стали 14 человек
Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.
Ранее сообщалось, что мощные наводнения накрыли Нигерию, восемь человек погибли.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +14°
-
Днепр+30°... +16°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+23°... +12°
-
Киев+25°... +16°
-
Кировоград+28°... +15°
-
Луганск+31°... +17°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +13°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+29°... +19°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+28°... +16°
-
Херсон+31°... +19°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 58 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:50
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей