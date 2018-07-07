Проливные дожди в Японии: погибли 49 человек, еще 48 пропали без вести (фоторепортаж)

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней.

Количество погибших в результате дождей в Японии выросло до 49 человек.

Об этом сообщает телеканал NHK. Спасателям удалось найти 5 живых. Все найденные пока что без сознания. Ещё 48 человек считаются пропавшими без вести.

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Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Ранее сообщалось, что мощные наводнения накрыли Нигерию, восемь человек погибли.