Локальные дожди и "красивое небо": синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
Завтра в течение дня на Севере будет наблюдаться температура +25+30 градусов, на Западе +22+26 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов.
Днем в воскресенье отдельные дожди наиболее вероятны на Западе и Севере, на Востоке, в центральных областях и на Юге – без осадков. В Одесской области возможны лишь небольшие осадки.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в течение дня будет наблюдаться температура +25+30 градусов, на Западе +22+26 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов.
«В Киеве будет хороший летний день, красивое небо, много солнца и вероятность локального дождя с грозой. Или максимум – увеличение облачности. Поскольку ветер с севера и с северо-запада, жары не будет, +25+27 градусов», – сообщила Диденко.
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