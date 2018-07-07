Число жертв аномальной жары в Канаде превысило полсотни человек

По прогнозам синоптиков, температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля.

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По меньшей мере 54 человек стали жертвами аномальной жары за последние шесть дней в канадской провинции Квебек.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на данные министерства здравоохранения провинции.

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Так, 28 человек погибли в городе Монреаль, девять человек — в регионе Эстри, семь человек — в регионе Мориси, еще шестеро — в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль. Большинство погибших были мужчинами старше 65 лет, которые имели проблемы со здоровьем.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля.

Ранее сообщалось, что число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 34 человек.