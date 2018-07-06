В Канаде жертвами аномальной жары стали 34 человека (видео)

Жара в провинции Квебек – самая худшая за последние десятки лет.

Иллюстрация / REUTERS

Число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 34 человек.

Читайте также Погода на выходные: в Украине будет жарко, пройдут дожди с грозами (карта)

Жара в провинции Квебек – самая худшая за последние десятки лет. Столбик термометра превышает 30 градусов тепла, говорится в сюжете ТСН.

По информации местных чиновников, большинство погибших - пожилые мужчины, которые имели проблемы со здоровьем, и в их домах не было кондиционеров. В городе открывают бассейны и специальные зоны, оборудованные кондиционерами.

Ранее сообщалось о 18 погибших.