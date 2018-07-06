В Канаде жертвами аномальной жары стали 34 человека (видео)
Жара в провинции Квебек – самая худшая за последние десятки лет.
Число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 34 человек.
Погода на выходные: в Украине будет жарко, пройдут дожди с грозами (карта)
Жара в провинции Квебек – самая худшая за последние десятки лет. Столбик термометра превышает 30 градусов тепла, говорится в сюжете ТСН.
По информации местных чиновников, большинство погибших - пожилые мужчины, которые имели проблемы со здоровьем, и в их домах не было кондиционеров. В городе открывают бассейны и специальные зоны, оборудованные кондиционерами.
В провинции Квебек от аномальной жары погибли 34 человека
Ранее сообщалось о 18 погибших.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+30°... +18°
-
Ивано-Франковск+30°... +15°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+30°... +16°
-
Луганск+30°... +16°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+29°... +15°
-
Николаев+31°... +18°
-
Одесса+28°... +18°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+28°... +14°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+28°... +15°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+28°... +15°
-
Черновцы+32°... +17°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 77 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:50
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей