Жара по всему миру бьет температурные рекорды
В Канаде из-за жары погибли 18 человек.
В разных районах Канады, США, Ближнего Востока, Великобритании и других европейских стран установилась рекордная жара.
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Так, в канадской провинции Квебек из-за аномальной жары и высокой влажности погибли 18 человек. Жертвами стали в основном пожилые люди или лица, страдающие хроническими заболеваниями, сообщает BBC.
Людей просят в ближайшее время быть особенно осторожными: всегда иметь при себе питьевую воду, стараться находиться в кондиционируемых помещениях, приглядывать за соседями. Однако медицинским учреждениям приходится работать в авральном режиме. В Монреале и окрестностях число звонков в неотложную помощь достигает 1200 в день, это на треть больше обычного.
Во многих регионах Великобритании зафиксирована рекордная температура (например, 31,9° в Глазго и 28,5° в Белфасте), а в некоторых районах сообщали о деформированных от жары рельсах и плавящихся крышах домов. А река Тим обмелела в своих верховьях, оставив на обнажившемся дне сотни лососей и форелей. 500 из них удалось спасти.
Также в одном из штатов Австралии из-за жары стало плавиться дорожное покрытие. В результате несколько десятков автомобилей буквально увязли в ставшем вдруг полужидким битуме.
Необычно жаркая погода установилась и в других регионах мира. Баку, Тбилиси, Ереван и ряд городов на юге России также оказались в зоне высоких температур и обновили климатические рекорды. В оманском поселке Кураят в эти дни было зафиксировано самое высокое значение минимальной суточной температуры - 42,6° жары.
По данным синоптиков, частота и продолжительность периодов сильной жары имеют тенденцию к росту.
Напомним, жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек.
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