В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Берил"

13:55, 6 июля 2018
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На выходных шторм достигнет Малых Антильских островов.

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм / twitter.com/NHC_Atlantic
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм / twitter.com/NHC_Atlantic

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Берил". Сейчас он находится в 2080 км от Малых Антильских островов и движется на запад со скоростью 26 км/ч.

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В эпицентре шторма скорость ветра достигает 85 км/ч. Ожидается, что "Берил" достигнет Малых Антильских островов к 8 июля, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнения в Нигерии.

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