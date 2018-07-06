Погода на выходные: в Украине будет жарко, пройдут дожди с грозами (карта)

На юге в воскресенье до +33°.

На выходных в Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +16°...+25°.

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Во Львове завтра без осадков, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, пройдет дождь с грозой.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +24°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+28°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +16°...+27°, без осадков.

Прогноз на 7 июля / УНИАН

Прогноз на 8 июля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+29°.

В Симферополе завтра солнечно, +17°...+30°. В воскресенье +16°...+33°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +29°.

В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.

В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье +18°...+30°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +11°, днем +25°. В воскресенье пройдут дожди с грозами, ночью +11°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +21°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь с грозой, +24°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +12° …+22°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +28°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +30°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +19° …+29°.

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