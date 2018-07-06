Погода на выходные: в Украине будет жарко, пройдут дожди с грозами (карта)
На юге в воскресенье до +33°.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, +16°...+25°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и грозы, на юге до +30° (карта)
Во Львове завтра без осадков, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, пройдет дождь с грозой.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +24°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+28°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +16°...+27°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+29°.
В Симферополе завтра солнечно, +17°...+30°. В воскресенье +16°...+33°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +29°.
В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +29°, без осадков.
В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье +18°...+30°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +11°, днем +25°. В воскресенье пройдут дожди с грозами, ночью +11°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +21°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь с грозой, +24°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +12° …+22°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +28°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +30°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +19° …+29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +13°
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Львов+27°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+28°... +16°