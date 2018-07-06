Мощные наводнения накрыли Нигерию, восемь человек погибли
Еще двое пропали без вести.
По меньшей мере восемь человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнения в Нигерии.
Жертвами ливней в Пакистане стали 14 человек
Все жертвы - подростки или дети, передает Floodlist со ссылкой на Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии.
В ведомстве также отмечают, что в ближайшие дни в штатах Энугу, Анамбра и Эбони существует повышенный риск наводнения.
Напомним, семь человек погибли, более 260 тысяч человек пострадали из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на западе Китая.
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