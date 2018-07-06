Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается в пяти областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 6 июля, в пяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.