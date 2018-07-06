В Киеве сегодня до +28°, вечером пройдет дождь с грозой
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +28°.
Завтра атмосферные фронты принесут в Украину дожди и грозы - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер западный и юго-западный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +16°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+28°... +16°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+28°... +18°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+29°... +16°
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Луцк+27°... +13°
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Львов+27°... +14°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+28°... +15°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+28°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 27 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 75 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:50
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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