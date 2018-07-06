В Киеве сегодня до +28°, вечером пройдет дождь с грозой

08:30, 6 июля 2018
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В столице сегодня будет тепло.

Вечером в Киеве пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
Вечером в Киеве пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 6 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +28°.

Завтра атмосферные фронты принесут в Украину дожди и грозы - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер западный и юго-западный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.

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