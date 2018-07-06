В Украине сегодня местами пройдут дожди и грозы, на юге до +30° (карта)

08:08, 6 июля 2018
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По всей стране будет тепло.

В Украине сегодня ожидаются дожди и грозы / Фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются дожди и грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.

Жителей пяти областей Украины предупреждают о пожарной опасности

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +28°.

Прогноз на 6 июля / УНИАН
Прогноз на 6 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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