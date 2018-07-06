В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных дождей, есть погибший

Метеорологи предупредили, что дожди могут продлиться до воскресенья, 8 июля.

Переполненная река Камо в центре города Киото / REUTERS

В Японии из-за сильных дождей из окрестностей Киото власть приказала 160 тысячам людей эвакуироваться.

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Метеорологи предупредили, что дожди, которые они назвали "историческими", могут длиться до воскресенья, 8 июля, сообщает Reuters.

Японцев также предупредили о возможных оползнях и сильных ветрах.

В западной префектуре Хиого из-за ливня погиб 59-летний мужчина после того, как его засосало в дренажную трубу. Еще два человека получили травмы, когда пытались ему помочь.

Агентство Kyodo сообщило, что из-за непогоды пострадали около 16 000 человек. На телевидении транслируют кадры переполненной реки Камо в центре города Киото.

В четверг на японском острове Сикоку выпало около 45,7 см осадков, а в течение следующих нескольких дней синоптики прогнозируют еще 40 см осадков.

Напомним, в начале июля жара в Японии вызвала резкий рост числа пострадавших от теплового удара, три человека погибли от жары.