В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +28°
Вечером температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +28°.
Завтра атмосферные фронты принесут в Украину дожди и грозы - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер западный и юго-западный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+28°... +16°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+26°... +15°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+23°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 73 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 39 %
Восход: 05:49
Закат 20:38
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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