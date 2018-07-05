В Украине завтра будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 5 июля 2018
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На юге до +30°.

Завтра местами ожидаются грозы / Фото УНИАН
Завтра местами ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 июля, в Украине без осадков, на юге до +30°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +30° (карта)

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".

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