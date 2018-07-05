В Китае из-за оползней и наводнений пострадали более 260 тысяч человек
Семь человек погибли.
Семь человек погибли, более 260 тысяч человек пострадали из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на западе Китая.
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От разгула стихии пострадали жители проивнций Сычуань и Шэньси, передает Euronews.
В провинции Сычуань в зоне бедствия оказались 22 административные единицы, в том числе город Чэнду. Нарушено транспортное сообщение по более чем 160 дорогам, повреждены мосты, жилые строения и школы, затоплены тысячи гектаров сельхозугодий.
Также в провинции Шэньси из затопленных районов были эвакуированы три тысячи человек.
Напомним, 14 человек погибли и еще 19 пострадали из-за проливных дождей в пакистанских провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.
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