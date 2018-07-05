Завтра атмосферные фронты принесут в Украину дожди и грозы - синоптик

В пятницу в Украине будет тепло.

Завтра в Украине ожидаются грощи / УНИАН

Завтра, 6 июля, в Украине ожидаются дожди и грозы, обусловленные атмосферными фронтами.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Украину хвосты этих фронтов завтра, 6 июля, принесут дожди и даже грозы. Осадки наиболее вероятны в северных, западных областях, плюс Винниччина и Черкасщина. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухо, солнечно, малооблачно и очень тепло", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, в пределах Украины завтра ожидается +25...+30 градусов.

Напомним, в течение ближайших дней в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.