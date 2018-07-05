В Эквадоре произошло землетрясение

12:55, 5 июля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Эквадоре произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Эквадоре произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 5 июля, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на запад от населенного пункта Пуэрто-Вильямиль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. 

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