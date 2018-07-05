В Эквадоре произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 5 июля, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 4,9.
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на запад от населенного пункта Пуэрто-Вильямиль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек.
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