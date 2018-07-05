Запад США страдает от лесных пожаров

В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуируют людей.

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Лесные пожары охватили несколько штатов на западе США.

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Так, стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта, передает Euronews.

Власти Колорадо объявили об эвакуации жителей из более чем 2,5 тысяч домов, пламя здесь охватило уже около 100 жилых построек. В штате Юта свои дома покинули около 300 семей. В этом штате пожар полыхает на 120 кв. км.

Засуха и сильная жара способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных.

Напомним, из-за природных пожаров, охвативших север американского штата Калифорния, эвакуировали жителей пяти населенных пунктов, населению еще семи районов также рекомендовано эвакуироваться.