Запад США страдает от лесных пожаров

11:48, 5 июля 2018
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В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуируют людей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Лесные пожары охватили несколько штатов на западе США.

Жители восточного побережья США страдают от аномальной жары, один человек уже погиб

Так, стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта, передает Euronews.

Власти Колорадо объявили об эвакуации жителей из более чем 2,5 тысяч домов, пламя здесь охватило уже около 100 жилых построек. В штате Юта свои дома покинули около 300 семей. В этом штате пожар полыхает на 120 кв. км.

Засуха и сильная жара способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных.

Напомним, из-за природных пожаров, охвативших север американского штата Калифорния, эвакуировали жителей пяти населенных пунктов, населению еще семи районов также рекомендовано эвакуироваться.

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