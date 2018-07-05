Жертвами ливней в Пакистане стали 14 человек
Еще 19 человек пострадали.
14 человек погибли и еще 19 пострадали из-за проливных дождей в пакистанских провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.
В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.
Сильные ливни начались в стране во вторник, 3 июля, и продолжились в среду. Больше всего пострадала провинция Пенджаб. Разгул стихии привел к гибели 12 человек, 17 пострадали, один дом оказался смыт ливневыми потоками. В Хайбер-Пахтунхве два человека погибли и еще двое пострадали.
Ожидается, что количество осадков начнет уменьшаться с 5 июля.
Напомним, на этой неделе тайфун "Прапирун" обрушился на японскую префектуру Окинава, один человек погиб.
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