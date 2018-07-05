Жителей пяти областей Украины предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В течение ближайших дней в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сегодня в Киеве до +25°, без осадков
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.
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