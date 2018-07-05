Жителей пяти областей Украины предупреждают о пожарной опасности

09:42, 5 июля 2018
8
0

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня в Киеве до +25°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве до +25°, без осадков Сегодня в Киеве до +25°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +30° (карта)
Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек
Жители восточного побережья США страдают от аномальной жары, один человек уже погиб Жители восточного побережья США страдают от аномальной жары, один человек уже погиб
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
74 %
761 мм
2.7 м/с
47 %
Лента новостей