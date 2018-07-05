Сегодня в Киеве до +25°, без осадков

08:30, 5 июля 2018
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.

Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.

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