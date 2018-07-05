В Украине сегодня без осадков, на юге до +30° (карта)
По всей стране будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.
Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+25°... +17°
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Донецк+28°... +15°
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Житомир+25°... +16°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+25°... +17°
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Кировоград+25°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +17°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +18°
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Сумы+23°... +13°
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Тернополь+25°... +13°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+25°... +15°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 74 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 47 %
Восход: 05:49
Закат 20:38
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
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