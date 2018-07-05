Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек

Все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.

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Жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек.

Об сообщает местная медицинская служба, пишет zn.ua со ссылкой на CBC News.

"Число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале", - говорится в сообщении.

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Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.

По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.

В последнее время температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градусов. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду только в пятницу. В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда это привело к гибели в городе 106 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце июня на юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега.