Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек

05:28, 5 июля 2018
27
0

Все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами аномально жаркой погоды, которая держится с прошлой пятницы в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек.

Об сообщает местная медицинская служба, пишет zn.ua со ссылкой на CBC News.

"Число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале", - говорится в сообщении.

В столице Ирландии из-за засухи ограничили использование воды

Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.

По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.

В последнее время температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градусов. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду только в пятницу. В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда это привело к гибели в городе 106 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце июня на юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек Жертвами аномальной жары в Канаде стали 18 человек
Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали жителей пяти населенных пунктов Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали жителей пяти населенных пунктов
В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23°
В столице Ирландии из-за засухи ограничили использование воды В столице Ирландии из-за засухи ограничили использование воды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 33 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
74 %
768 мм
2.7 м/с
47 %
Лента новостей