На восточном побережье США люди страдают от аномальной жары, один человек уже погиб

19:06, 4 июля 2018
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Семидневная волна жары, по информации метеорологов, повторяется только раз в 33 года.

От аномальной жары погибла женщина \ УНИАН
От аномальной жары погибла женщина \ УНИАН

По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), волна жары, которая накрыла северо-восток США, будет двигаться на запад после 4 июля.

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Население получило предупреждение о чрезмерной жаре в ночь вторника, когда температура в Нью-Йорке достигла 106 по Фаренгейту (41°C), что сочетается со сверхвысокой влажностью воздуха, передает Голос Америки.

Семидневная волна жары, которая, по информации NWS, повторяется только раз в 33 года, началась в Нью-Йорке в субботу. По словам метеоролога NWS Дэна Питерсена, часть Новой Англии страдала от высоких температур воздуха с минувшей субботы и воскресенья.

Известно, по крайней мере, про одну смерть, связанную с экстремальной жарой. В минувшую субботу в Пенсильвании погибла женщина во время работы в саду. Еще одна смерть – пожилого мужчины из Канзаса, в настоящее время расследуется.

Петерсон посоветовал всем, кто собирается праздновать 4 июля на дворе, оставаться в тени и пить много воды. «Кто в местах с аномальной жарой, должны принимать все возможные меры безопасности», - добавил метеоролог.

Кроме экстремальной жары, NWS предупреждает о чрезмерном загрязнении воздуха в Нью-Йорке в вечерние часы.

Впрочем, по словам Питерсена, позже на этой неделе, на восточном побережье ожидается штормовой фронт, который несколько охладит воздух и поможет дышать жителям Вашингтона и Филадельфии.

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