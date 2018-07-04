В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+27°... +14°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+25°... +14°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+24°... +13°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницкий+23°... +11°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+21°... +12°
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Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 75 %
Давление: 759 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 25 %
Восход: 05:49
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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