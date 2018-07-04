В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

17:00, 4 июля 2018
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 июля, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.

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