Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.
Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 июля
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+27°... +14°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+28°... +17°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+25°... +14°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+24°... +13°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницкий+23°... +11°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+21°... +12°
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Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 75 %
Давление: 759 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 25 %
Восход: 05:49
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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