Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 4 июля 2018
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 5 июля в Украине без осадков, на юге до +30°.

Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре переменная облачность, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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