Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек
Еще несколько человек пострадали.
На этой неделе тайфун "Прапирун" обрушился на японскую префектуру Окинава, один человек погиб.
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Сейчас "Прапирун" движется в северо-восточном направлении со скоростью 45 километров в час, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
На данный момент одна пожилая женщина погибла и еще несколько человек пострадали. Метеорологи предупреждают о возросшей опасности оползней и разлива рек.
Напомним, Южная Корея в воскресенье пострадала от мощных ливней, вызванных приближением к юго-западному побережью страны тайфуна "Прапирун".
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