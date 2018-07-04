Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек

Еще несколько человек пострадали.

Тайфун накрыл Японию / twitter.com/metofficestorms

На этой неделе тайфун "Прапирун" обрушился на японскую префектуру Окинава, один человек погиб.

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Сейчас "Прапирун" движется в северо-восточном направлении со скоростью 45 километров в час, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

На данный момент одна пожилая женщина погибла и еще несколько человек пострадали. Метеорологи предупреждают о возросшей опасности оползней и разлива рек.

Напомним, Южная Корея в воскресенье пострадала от мощных ливней, вызванных приближением к юго-западному побережью страны тайфуна "Прапирун".