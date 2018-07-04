Вулкан Килауэа на Гавайях не успокаивается: из-за нового извержения эвакуировали три тысячи человек

14:34, 4 июля 2018
20
0

Килауэа извергается с начала мая.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.

На Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на высоту двух километров (фоторепортаж)

Извержение продолжалось около 10 минут. Сильные порывы ветра разнесли кипящую лаву на сотни метров от эпицентра, сообщает Euronews.

Килауэа извергается с начала мая. По последним данным, пострадали более 600 домов, 455 восстановить уже невозможно. Ученые говорят, что вулкан может затихнуть в любой момент, но в последний раз вулакан периодически извергался на протяжении трех лет.

Напомним, вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек Жертвой тайфуна "Прапирун" в Японии стал один человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23°
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +29° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +29° (карта)
Под Одессой пронесся смерч (видео) Под Одессой пронесся смерч (видео)
Завтра в Украине потеплеет, на востоке до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Зимняя сказка: в Африке выпал снег (фото, видео) Зимняя сказка: в Африке выпал снег (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
760 мм
2.9 м/с
25 %
Лента новостей