Вулкан Килауэа на Гавайях не успокаивается: из-за нового извержения эвакуировали три тысячи человек

Килауэа извергается с начала мая.

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Вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.

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Извержение продолжалось около 10 минут. Сильные порывы ветра разнесли кипящую лаву на сотни метров от эпицентра, сообщает Euronews.

Килауэа извергается с начала мая. По последним данным, пострадали более 600 домов, 455 восстановить уже невозможно. Ученые говорят, что вулкан может затихнуть в любой момент, но в последний раз вулакан периодически извергался на протяжении трех лет.

Напомним, вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.