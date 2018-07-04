Вулкан Килауэа на Гавайях не успокаивается: из-за нового извержения эвакуировали три тысячи человек
Килауэа извергается с начала мая.
Вулкан Килауэа на Гавайских островах снова извергается. Из-за нового всплеска активности вулкана 3 тысячи человек покинули свои дома.
На Бали вулкан Агунг выбросил столб пепла на высоту двух километров (фоторепортаж)
Извержение продолжалось около 10 минут. Сильные порывы ветра разнесли кипящую лаву на сотни метров от эпицентра, сообщает Euronews.
Килауэа извергается с начала мая. По последним данным, пострадали более 600 домов, 455 восстановить уже невозможно. Ученые говорят, что вулкан может затихнуть в любой момент, но в последний раз вулакан периодически извергался на протяжении трех лет.
Напомним, вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.
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