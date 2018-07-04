Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали жителей пяти населенных пунктов

С огнем борются более 2 тысяч пожарных.

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Из-за природных пожаров, охвативших север американского штата Калифорния, эвакуировали жителей пяти населенных пунктов, населению еще семи районов также рекомендовано эвакуироваться.

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Так, площадь крупнейшего природного пожара в округах Напа и Йоло увеличилась до 72,5 тыс. акров (примерно 293 кв. км), передает Xinhua со ссылкой на противопожарную службу штата.

В Калифорнии в тушении пожаров задействованы более 2100 пожарных. Соответствующие ведомства направили 18 вертолетов, 50 бульдозеров и 187 пожарных машин на борьбу с огнем. Небольшие очаги возгорания уже локализованы. По данным пожарных, ситуацию в данных округах удастся полностью поставить под контроль к 10 июля.

Ранее сообщалось, что более 3 000 гектаров леса уничтожил пожар в северной Калифорнии.