Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда

11:50, 4 июля 2018
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В столице 2 июля температура не поднялась выше +14,9°.

Погода в Киеве устанавливает рекорды / sunny7.ua
Погода в Киеве устанавливает рекорды / sunny7.ua

В понедельник, 2 июля, в Киеве были побиты два температурных рекорда.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +29° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем біло в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12º, что на 0,1º ниже, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.

В обсерватории отмечают, что по климатической норме такая температура соответствует 24 сентября.

Напомним, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.

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