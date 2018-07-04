Почти сентябрь: в Киеве зарегистрировали два температурных рекорда
В столице 2 июля температура не поднялась выше +14,9°.
В понедельник, 2 июля, в Киеве были побиты два температурных рекорда.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +29° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем біло в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12º, что на 0,1º ниже, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.
В обсерватории отмечают, что по климатической норме такая температура соответствует 24 сентября.
Напомним, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.
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