В Китае более 115 тысяч человек пострадали из-за ливней

Местами выпало более 300 мм осадков.

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В китайской провинции Сычуань от проливных дождей пострадали 115,9 тыс. человек.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Из-за ливней также пострадали 4,44 тыс. га сельхозугодий, было прервано движение по 162 автодорогам. Под натиском ливней оказались города Чэнду, Лэшань, Гуанъюань, Мэйшань, Мяньян, Яань, Бачжун и Дэян. В уезде Цзытун было зарегистрировано максимальное количество осадков - 315 мм.

Напомним, пешеходный мост обрушился в Мумбаи в результате проливных дождей.