Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23°

08:30, 4 июля 2018
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В столице ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.

Под Одессой пронесся смерч (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и юго-западный, до 6,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 июля, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге.

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