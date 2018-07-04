Сегодня в Киеве без осадков, днем до +23°
В столице ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.
Под Одессой пронесся смерч (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и юго-западный, до 6,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, в среду, 4 июля, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+25°... +16°
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Донецк+27°... +14°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+26°... +17°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+23°... +15°
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Кировоград+25°... +14°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +14°
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Львов+24°... +12°
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Николаев+27°... +17°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+23°... +13°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+24°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+23°... +11°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+21°... +12°
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Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 78 %
Давление: 759 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 41 %
Восход: 05:49
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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