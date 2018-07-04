В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +29° (карта)

08:00, 4 июля 2018
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Самая прохладная погода ожидается на севере страны.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 июля, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге.

Под Одессой пронесся смерч (видео)

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +25°.

В северных регионах без осадков. Температура до +23°. В центре переменная облачность, температура до +25°.

Прогноз на 4 июля / УНИАН
Прогноз на 4 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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