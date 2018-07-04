В столице Ирландии из-за засухи ограничили использование воды

05:23, 4 июля 2018
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Страна, известная дождями и зеленым ландшафтом, испытывает редкую засуху.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В столице Ирландии Дублине ввели месячный запрет на полив с помощью садовых шлангов, наполнение бассейнов и мытье автомобилей и лодок с целью экономии воды.

Подобный запрет существует в Северной Ирландии, пишет lb.ua со ссылкой на The Irish Times.

Страна, известная дождями и зеленым ландшафтом, испытывает редкую засуху. В некоторых частях страны уже 15 дней не было дождя.

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В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.

Впрочем, местные власти зафиксировали уже не менее десяти случаев игнорирования запрета. Штрафы за нарушение закона могут составить до 125 евро. Жители обрывают телефоны службы водоканала для получения разъяснений или рекомендации относительно ограничений и отключений. 

Управляющий директор водоканала Джерри Грант предупредил, что если осенью не будет значительных осадков, начнется "сценарий кошмара". "Нам нужен устойчивый дождь. Если не будет проливного дождя, мы ожидаем очень сухую осень", - сказал он.

Известно, что уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума на прошлой неделе до рекордных 615 млн литров в день. После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров в день.

По словам Гранта, запрет, вероятно, придется продлить и в сентябре.

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